Bereketler Ticaret Kapanıyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1880 yılında kurulan ve 144 yıldır aralıksız hizmet veren Bereketler Ticaret, 1 Ekim'de faaliyetlerine son verdi.

İlçe sosyal ve ticari hayatının önemli isimlerinden olan işletmenin sahibi Olcay Bereket, iş yerinin kapanışını duygusal bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Bereketler Ticaret'in kurucusu Ali Osman Bereket, Kırım'dan eğitim için İstanbul'daki Süleymaniye Rüştiyesi'ne geldi. Tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul'da kalma arzusunu ailesine ileten Ali Osman, eğitim hayatı sırasında Bandırma'da yaşayan Tatar topluluğuyla kurduğu yakın ilişkiler sonucunda Bandırma'ya yerleşme kararı aldı. Ali Osman Bereket, 1880 yılında burada Bereketler Ticaret'i kurarak iş hayatına atıldı. Aile işletmesi Bereketler Ticaret, zamanla iş kollarına ayrılarak büyüdü. Petrol istasyonları Ahmet Bereket'in sorumluluğuna verilirken, nalburiye ticareti Bahattin Bereket tarafından devam ettirildi. Bahattin Bereket'in 1971 yılındaki vefatının ardından işletmenin başına kızı Olcay Bereket geçti. Sanat okulu mezunu olan Olcay Bereket, devraldığı bu aile işletmesini tam 53 yıl boyunca başarıyla yönetti. Olcay Bereket, aynı zamanda Bandırma Ticaret Odası'nda seçimle gelen ilk kadın meclis üyesi oldu.

Uzun yıllar boyunca Bandırma'nın ticaret hayatında önemli bir rol oynayan Bereketler Ticaret, 1 Ekim tarihi itibarıyla kepenklerini kapattı. Bereketler Ticaret'in kapanışı, dükkan kepenklerine asılan notla duyuruldu. - BALIKESİR