Bergama'da Çiftçilere Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi - Son Dakika
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Bergama'da Çiftçilere Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi

İzmir’in Bergama ilçesinde toplanan çiftçiler, cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla traktörleriyle 'hak hukuk' yazdılar. Eyleme CHP ilçe yöneticileri ve muhtarlar da katılarak çiftçilerin özgürlük talebine destek oldu.

16.04.2025 20:29  Güncelleme: 20:46
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Haber-Kamera: Oben ULU

(İZMİR) – İzmir'in Bergama ilçesinde biraraya gelen çiftçiler, traktörleri ile 'hak hukuk' yazarak 24 gündür cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu'na destek verdi.

Bergama'nın Kadıköy Mahallesi'nde bir tarlada bir araya gelen çiftçiler, 23 Mart günü tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için özgürlük çağrısında bulundu. Çiftçiler, eylem sırasında traktörlerinden "Kurtuluş yok tek başına" adlı şarkı çaldı.

Çiftçiler, mahallede bulunan bir tarlaya traktörleri ile girerek 'hak hukuk' yazısı oluşturdular. Çiftçilerin eylemine CHP İlçe Başkanı İsmail Durmaz, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra bazı çevre köy muhtarları da destek verdi.

Durmaz: "İyi ki varsınız"

İsmail Durmaz, "Vatanına, milletine, özgürlüğe, adalete sahip çıkan değerli köylülerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" sözleriyle çiftçilere seslendi.

Savran: "Kesinlikle bu hükümetin istifa etmesi lazım"

Eyleme katılan çiftçilerden Hasip Savran, "Bugün burada güzel Bergama halkı Ekrem İmamoğlu için eylem yapmaya çalışıyorlar. Güzel bir eylem yapıyorlar. Köylüler artık bu hükümetten bıktı. Hükümetin derhal istifa etmesi lazım. Köylüler aç, susuz. Şu an köylüler ne ekeceğini bile bilmiyorlar. Kesinlikle bu hükümetin istifa etmesi lazım" diye konuştu.

Bölükoğlu: "Adaletsizlik ve hukuksuzluk devam ettiği sürece bu eylemlerin sonu gelmeyecek"

Eyleme katılan çiftçi Hüseyin Bölükoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Bergama'da farklı bir eylem türü deneniyor. Türkiye'de meydana gelen bütün sosyal adaletsizlikler, tutuklamalr, öğrencilere yapılan eziyetler, Ekrem İmamoğlu'na yapılan tutklama, toplumun sabır taşını çatlattı. Bergama'da bütün köylerin ve çevre köylerin katılımıyla güzel bir eylem gerçekleştiriliyor. Sanıyorum ki bu eylemlerin sonucu Türkiye'de demokrasinin sağlanmasına az da olsa katkı sağlayacaktır. Adaletsizlik ve hukuksuzluk devam ettiği sürece bu eylemlerin sonu gelmeyecek."

Gönenç: "Her şey çok daha güzel olacak bundan sonra"

Bergama Eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, dayanışma çağrısı yaparak, "Burada yüzlerce çiftçinin katılımıyla bir sivil itaatsizlik eylemi gerçekleştirildi. Yüzlerce köylü burada traktörleriyle hak, hukuk ve adalet için buluştu ve bir kareografi yaptı. Asıl önemli olan, bugün ülkemizde yaşadığımız hukuksuzluğa toplumun her kesiminden, bugün de çiftçilerden köylülerden bir tepki geldi. Bu, gelecek için bize umut veren belki de en güçlü şey. Çünkü birleşe birleşe kazanacağız ve bu otokrat düzenden hep birlikte kurtulacağız. Bugün buraya gelenler hem Ekrem İmamoğlu'na selam gönderdiler hem de hak, hukuk yoksunluğundan dolayı mağduriyet yaşayan herkese selam gönderdiler. Her şey çok daha güzel olacak bundan sonra" dedi.

Çalışkan: "Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz"

Eyleme katılan çiftçi Metin Çalışkan da şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada hak, hukuk, adaleti irdelemek için buluştuk. Büyüklerimizin söylediği bir söz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz' diye bir deyimimiz vardır. Çünkü CHP'li belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve denetimler söz konusu. Neden AKP'li belediye başkanlarına soruşturma ya da kayyum atama gibi bir düşünceniz yok? Bunları neden denetlemiyorsunuz? Bunlar sizi zaten içeriden kemiren insanlar. Sizi bitiren insanlar, etrafınız. İlk önce etrafınızı düzelteceksiniz. Siz hırsızı içeriden arayın, etrafta aramayın. Eğer düşünce özgürlüğümüz varsa benim düşüncem budur."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bergama'da Çiftçilere Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi - Son Dakika

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