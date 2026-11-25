Berkay Murat Şahna, Zonguldak Ereğli'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Berkay Murat Şahna için Karadeniz Ereğli'deki Bozhane Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri, sağlık kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı; Şahna, dualar eşliğinde Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Önder Şahna ile emekli sağlık çalışanı Gülsüm Şahna'nın 25 yaşındaki oğlu Berkay Murat Şahna, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Berkay Murat Şahna için Bozhane Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Törene Zonguldak Milletvekili Dr. Eylem Ertuğ Ertuğrul, Belediye Başkan Vekili Cengiz Güneş, Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, Başhekim Dr. Nevzat Çimenoğlu, önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, önceki dönem Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal, önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Berkay Murat Şahna'nın cenazesi, dualar eşliğinde Kestaneci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta gelen vefat, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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