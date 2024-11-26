Besni'de Öğretmenler Gününe özel program düzenlendi - Son Dakika
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Besni'de Öğretmenler Gününe özel program düzenlendi

Besni\'de Öğretmenler Gününe özel program düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

26.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programa, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Kesmetepe Belediye Başkanı İbrahim Karademir ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Kaymakam Çağlar Partal, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken konuşmalar gerçekleştirdi.

Etkinlikler, günün anlamına uygun şiirlerin okunması, deprem şehidi öğretmenlerin anıldığı klip gösterimi, öğretmenlik mesleğiyle ilgili kamu spotu ve şehit öğretmenlere ithafen hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Emekli öğretmenler adına konuşan Fuat Akdeniz, meslek hayatındaki anılarını paylaştı. Programda, 24 Kasım'a özel düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve anı yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programının finalinde, ilçede adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler için düzenlenen yemin töreni gerçekleştirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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