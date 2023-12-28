Beyaza bürünen Azdavay'da kartpostallık görüntüler

KASTAMONU - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı. İlçe havadan böyle görüntülendi.