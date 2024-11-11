Beyoğlu Belediyesi\'nde İşçilere Yüzde 40 Zam

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Beyoğlu Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeler, işçilere yapılan yüzde 40 zam ile sonuçlandı. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı da sözleşmede yer alıyor.

Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler, işçilere yüzde 40 zam ile sonuçlandı. Toplu iş sözleşmesi; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile Hizmet-İş İstanbul 13 No'lu Şube Başkanı Kenan Erüklü'nün katılımıyla imzalandı. Günlük yevmiye ve sosyal paketlere yüzde 40 zam yapılırken, her yılı için yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödemesi, 2025 yılı Aralık ayı itibariyle çalışma saati haftalık 40 saat olarak belirlendi. İşçiler aynı zamanda 2025 yılı Temmuz ayı ve sonrasında enflasyon ve yüzde 2 refah payı alacak.

"Beyoğlu'muza hayırlı olsun"

Belediye adına 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi protokolünü imzalayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bir Beyoğlu Belediyesi emekçisinin evladı olarak, emekle kazanılan helal lokma ile okudum, yetiştim. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak, artan enflasyon karşısında mesai arkadaşlarımı korumak, helal lokmalarını büyütmek için toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Tüm Beyoğlu Belediyesi emekçilerine ve Beyoğlu'muza hayırlı olsun" dedi.

"Sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise konuşmasında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sendika olarak amacımızı her bir üyemizin hak ettiği yaşam standartlarına ulaşmasıydı. Bu süreçte bizlere destek olan, mücadelemizi güçlendiren her bir üyemize teşekkür ediyor, sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL