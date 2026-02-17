Beyşehir\'de Kadınlara Tekstil Eğitimi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayata geçirilen tekstil geri dönüşüm projesiyle ev kadınları meslek sahibi olacak, aile bütçelerine ek gelir sağlayacak.

Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesi'nde Yenidoğanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YEN-DER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunulan "Hünerli Ellerde Tekstil Atıklarının Sanata Geri Dönüşümü" adlı proje başvurusu kabul edildi. Bakanlık himayesinde yürütülen projeye, eğitim ayağıyla Beyşehir Halk Eğitim Merkezi de destek veriyor. Proje kapsamında mahallede yaşayan 24 kadın kursiyer, usta öğreticiler tarafından toplam 342 saatlik mesleki eğitime tabi tutulacak. Eğitim sürecinin ardından sanayi tipi dikiş makineleri, overlok makineleri ve ütü ekipmanlarının bulunduğu tekstil atölyesinde üretime başlanacak. Atölyede üretilecek tekstil ürünleri, yörede faaliyet gösteren firmalar aracılığıyla iç ve dış pazarda değerlendirilerek kursiyerlere gelir imkanı sunacak. İki yıl sürecek proje kapsamında atölyeye makine ve ekipman desteğinin yanı sıra malzeme desteği de sağlandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen mesleki kurs ve atölye açılış programına Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şaban Yılmaz, Beyşehir HEM Müdürü Halil Canan, İçişleri Bakanlığı temsilcisi Emine İlyas, YEN-DER Başkanı Hasan Kaymakçı, mahalle muhtarı Mehmet Ali Kasalak, iş insanları ve kursiyerler ile aileleri katıldı. Açılış, dualar eşliğinde yapıldı. - KONYA