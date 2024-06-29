Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı Güven Tazeledi

Yerel

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, kongreye katılan delegelerin tüm oyunu alarak güven tazeledi.

Basın Kültür Sarayı'ndaki Nilüfer Sahnesi'nde bugün yapılan BGC Genel Kurulu Divan Başkanlığına Ahmet Emin Yılmaz, Başkan Yardımcılığına Tahsin Ardıç, Katipliğine de Sinan Tunç ve Elif Sezgin, üyelerin oy birliği ile seçildi. Çalışma raporlarının onaylandığı genel kurulda tek liste ile gerçekleşen seçimde Nuri Kolaylı BGC Başkanlığına oy birliği seçilirken, Bursa Gazeteciler Cemiyetinin 2024- 2027 dönemi kurulları alfabetik olarak şöyle oluştu:

"Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Emin Yılmaz, Ahmet Akhan, Barış Yankı İçöz, Bülent Sezgin, Erdinç Aksoy, Ersin Yıldıran, Eyüp Turan, Fuat Kars, Hakan Işıkkent, Hasiye Yiğitbay, İbrahim Öge, İhsan Altıkardeş, Kenan Kibar, Musa Öztürk, Okan Tuna, Orhan Güney, Tevfik Fikret Sönmez, Burhan Kaya, Enhar Güneş, Hurşit Topal, Necat Kırbulut, Rıdvan Tümenoğlu ve Ruhi Berber. Denetleme Kurulu Üyeleri: Cemal Ekentok, Tahsin Ardıç ve Teoman Alper. Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Cihat Özkan, Halil Özçoban ve Şaban Önen. Federasyon Delegeleri: Nuri Kolaylı, Celil İnce, Erol Bilenser, Huriye Gül Kolaylı, Hüseyin Yeşilkavak, Mehmet Gerçeksi, Namık Göz, Nurullah Nuri Yavuz, Serkan Yetişmişoğlu ve Selahattin Adıgüzeller."

Mayıs ayında yapılan ve 9 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu genel başkanlığına delegelerin tamamının oyunu alarak seçilen Nuri Kolaylı, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na da yeniden seçilerek güven tazelemiş oldu. Yönetim Kurulunda yapılan görev bölümde ise BGC Başkan Vekilliğine Ahmet Emin Yılmaz, Başkan yardımcılıklarına Fuat Kars, İhsan Altıkardeş ve Erdiç Aksoy, Genel Saymanlığa Tevfik Fikret Sönmez oybirliği ile seçildi.

2021-2024 döneminde görev yapan BGC yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Üç yıllık süreçte dayanışma ve uyum içinde çalışma sergilendiğini ifade eden Kolaylı, "Hiçbir ücret veya hakkı huzur almadan, kişisel çıkar gözetmeksizin mesleğimiz ve meslektaşlarımız için benimle birlikte gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımla dostluğumuzun ve birlikteliğimizin ömür boyu süreceğine inanıyorum" dedi.

Konuşmasında basın sektöründe yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değinen BGC Başkanı Nuri Kolaylı, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma olanağı bulması için ilk şart, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Basın Meslek Yasası'nın çıkartılmasıdır. Yıllardır her fırsatta tekrarladığım çağrımı; bugünkü genel kurulumuzda bir kez daha tekrarlamak istiyorum; mesleğimize saygınlığını yeniden kazandırabilmemiz için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen "Basın Meslek Yasası", yazılı basının yanı sıra görsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz şartlarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır."

BGC genel kurulundaki konuşmasında basın özgürlüğü konusuna geniş yer veren Nuri Kolaylı, "Sektörümüzde yaşanan çok önemli bir diğer sorunumuz, darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen Türk Ceza Kanunu'nda ve Terörle Mücadele Yasası'nda yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir" dedi.

Gazetecilerin yazdıkları yazılar ve haberler nedeniyle tutuklanabildiğini, ağır ceza tehdidi ile karşı karşıya kaldığına vurgu yapan BGC Başkanı Kolaylı, "Türkiye'de insanımıza herhangi bir baskı ve müdahaleye maruz kalmadan, kendini meşru bir şekilde ifade edebilme hakkının evrensel ölçülerde tanınması ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması en büyük dileğimizdir" diye konuştu.

Basın sektöründe, yasal düzenleme eksiklerinden kaynaklanan sorunların yanında, çalışma şartlarının neden olduğu olumsuzluklar da yaşandığına dikkat çeken BGC Başkanı Nuri Kolaylı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, kısa adı ile Basın İş Kanunu olarak da biliniyor. Basın işkolunda "gazeteci" olarak çalışan kişiler ve işverenleri arasındaki ilişkiler ve çalışma şartları Basın İş Kanunu ile düzenleniyor. Yaklaşık 70 yıl önce, 20 Haziran 1952'de yürürlüğe giren 5953 sayılı kanunda, 1961 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek meslektaşlarımıza önemli kazanımlar sağlanmıştı. Yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazedeki bu kazanımlar, aradan geçen sürede bir bir değiştirildi ve özlük haklarımızın birçoğu geri alındı. Bu yasanın günümüz şartlarında uygun olarak yeniden düzenlenmesi sadece biz gazetecilerin değil, toplumumuzun bir ihtiyacı haline geldi. Basın İş Kanunu yeniden ele alınarak, elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu kapsamda istihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan gazeteler, radyolar, televizyonlar ve internet haber siteleri desteklenmeli, bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarımız yeni düzenleme yapılarak gazeteci sayılmalıdır. Kanun; yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak meslektaşlarımız lehine güncellenmelidir. Özellikle, "yıpranmada basın kartı sahibi olma şartı" mutlaka kaldırılmalıdır. Gazetecilik mesleği basın kartı sahibi şartına bağlı olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak kabul edilmeli, gazetecilere basın kartı sahibi olsun veya olmasın anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir." - BURSA