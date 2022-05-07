Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu

07.05.2022 21:42

Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu Rahvan at yarışları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü Balikesir'in Bigadiç ilçesinde bu yil 6.'si gerçeklestirilen Et ve Süt Festivali, 6,7,8 Mayıs tarihleri arasinda gerçeklestiriliyor.

Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu

Rahvan at yarışları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü

BALIKESİR - Balikesir'in Bigadiç ilçesinde bu yil 6.'si gerçeklestirilen Et ve Süt Festivali, 6,7,8 Mayıs tarihleri arasinda gerçeklestiriliyor. Etkinlikler rahvan at yarışları, atlı okçuluk, konserler ile devam etti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen 6.Geleneksel Et ve Süt Festivali kapsamın'da Işıklar Çayırında Rahvan At Yarışları ve Cirit gösterileri devam ediyor. Gün boyu devam eden Rahvan At Yarışları ve Cirit gösterisi gün boyu vatandaşlara keyifli dakilara yer verdi. gün sonunda altın kemer koşusunda ise 1.'ye altın kemer hediye edilirken diğer kazananlara ise plaket ve madalya ödülü takdim edildi.

49.Geleneksel Rahvan At Yarışları,Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları gösterilerin'de programa katılan Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Çevre ve şehircilik bakanı İdris Güllüce, Yüksek seçim başkanı Sadi Güven, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis AYDIN, İl gençlik spor müdürü Lokman Aracıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Milletvekili Belgin Uygur programa katıldılar.

Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu
Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu
Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu
Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu

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Balıkesir, Hisarcık, Bigadiç, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bigadiç'de festivalin 2. gününde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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