Bigadiç'in nüfus stresi - Son Dakika
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Bigadiç'in nüfus stresi

24.03.2022 09:32
Bigadiç'in nüfus stresi

2018 yılında 50 bin nüfus hedefiyle yurt genelinde "hemşehri avına" çıkan Balıkesir'in Bigadiç ilçesi, o tarihten bu yana hedeflediği nüfus rakamına ulaşamadı.

2018 yılında 50 bin nüfus hedefiyle yurt genelinde "hemşehri avına" çıkan Balıkesir'in Bigadiç ilçesi, o tarihten bu yana hedeflediği nüfus rakamına ulaşamadı.

Devlet bütçesinden daha fazla pay alabilmek ve Büyükşehir Belediyesi'nde daha fazla temsil hakkı elde etmek amacıyla 2018 yılında 50 bin nüfusa ulaşmayı hedefleyen Bigadiç Belediyesi, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sistemi'ne göre 49 bin 717 nüfusta kaldı. Nüfus hedefine ulaşabilmek adına seferberlik başlatan Belediye Başkanı İsmail Avcu, amacını 2021 yılında da gerçekleştiremedi. 2018 yılında 49 bin 887 nüfusa sahip ilçe, 2019 yılında hedefine daha da yaklaşarak 49 bin 926 nüfusa ulaştı. 2019 yılına 50 bin nüfusa 76 kişi eksikle giren Bigadiç ilçesi, 2020 yılında 49 bin 486 nüfusuyla hedefinden 514 kişiyle şaştı. 2021 yılında 49 bin 717 kişiye ulaşan Bigadiç ilçesinde 50 bin kişi hedefine 283 kişi kaldı. - BALIKESİR

Bigadiç'in nüfus stresi
Bigadiç'in nüfus stresi
Bigadiç'in nüfus stresi

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Bigadiç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bigadiç'in nüfus stresi - Son Dakika


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