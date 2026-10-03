Bilecik Barosu'nda başkanlık yarışını 85 oyla Fuat Selbes kazandı - Son Dakika
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Bilecik Barosu'nda başkanlık yarışını 85 oyla Fuat Selbes kazandı

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Bilecik Barosu\'nda başkanlık yarışını 85 oyla Fuat Selbes kazandı
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Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nda avukat Fuat Selbes 85 oy alarak başkan seçildi; diğer aday avukat Emel Akan Yıldırım 79 oyda kaldı. 21 yıldır başkanlık yapan Halime Kahraman'ın aday olmadığı seçimde Selbes, 'Bu bir bayrak devridir' dedi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nda, 85 oy alan avukat Fuat Selbes başkan seçildi. 21 yıldır Baro Başkanlığı yapan Halime Kahraman'ın aday olmadığı seçimde, diğer aday avukat Emel Akan Yıldırım 79 oy aldı. Selbes, "Bu bir bayrak devridir. Meslektaşlarımız adına daha fazla çalışacağız" dedi.

Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu, baro binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Baroya kayıtlı 190 avukattan 168'inin oy kullandığı seçimde, başkanlık için avukat Fuat Selbes ile avukat Emel Akan Yıldırım yarıştı.

Selbes'in 85, Yıldırım'ın 79 oy aldığı seçimde, 4 oy geçersiz sayıldı. Baro başkanlığını 11 dönem boyunca 21 yıl sürdüren Halime Kahraman'ın aday olmadığı Genel Kurul'da, Selbes yeni başkan seçildi.

"BU BİR BAYRAK DEVRİDİR"

Seçimin ardından açıklama yapan Selbes, şunları söyledi:

"Bilecik Barosu'nun 18. Olağan Genel Kurulu'nu tamamladık. Meslektaşlarımızın takdirleriyle de güzel bir oyla aldık. Bu bir bayrak devridir. Geçmişteki 21 yıllık görev yapan Halime Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Aldığımız görevi daha ileriye götürmek niyet ve gayreti içerisindeyiz. Meslektaşlarımız adına daha fazla çalışacağız. Katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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