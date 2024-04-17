Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 77 günde 139 kişi işe alındığını açıkladı - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 77 günde 139 kişi işe alındığını açıkladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 77 günde 139 kişi işe alındığını açıkladı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bir önceki yönetim döneminde alınan işçiler ve sayısı hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklama yaparak, 'Bilecik Belediyesine 77 günde 139 kişi işe alınmış' dedi.

17.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:48
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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bir önceki yönetim döneminde alınan işçiler ve sayısı hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklama yaparak, "Bilecik Belediyesine 77 günde 139 kişi işe alınmış" dedi.

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin'in belediye yaşanan rüşvet operasyonu sonrası görevden alınırken, yerine vekaleten Melek Mızrak Subaşı bakıyordu. Şahin'in 2024 yerel seçimlerine az bir gün kalan 9 Ocak 2024 günü istifasının ardından belediye meclisi seçime gitti. Melek Mızrak Subaşı CHP'nin adayı gösterilirken, 2019 ittifak ortağı olan İYİ Parti'de bir aday çıkardı. İYİ Parti'nin adayı Mustafa Sadık Kaya AK Parti ve MHP'nin desteği ile seçime 77 kala Bilecik Belediye Başkanı oldu.

"Halka hizmet için harcanması gereken bütçe personel giderlerini dahi ödemekte yetersiz"

31 Mart günü en yakın rakibine 5 bin oy fark atan Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanı seçilirken, 77 günlük süreçte belediye işe alınanların sayısını açıkladı. Subaşı, "Böylesine kısa bir zaman zarfı içerisinde ise ihtiyaç olmadığı halde, siyasi ve kişisel hırslar uğruna, Bilecik Belediyesi bünyesine 139 kişi işe alınmıştır. Sonuçlarını düşünmeden, plansız bir şekilde gerçekleştirilen bu uygulama Bilecik Belediyesi adına şu iki önemli sonucu ortaya çıkarmıştır. Birincisi bakanlık tarafından yerel yönetimlerde uygulanan 'Personel maaşlarının mevcut bütçenin yüzde kırkını aşmaması zorunluluğu' ihlal edilmiştir. İkinci olarak ise fazla personel sayısının ortaya çıkardığı mali açığın doğal bir sonucu olarak şehre ve Bilecik halkına hizmet için harcanması gereken bütçenin mevcut personel giderlerini dahi ödemekte yetersiz kalmış olmasıdır" dedi.

"Bilecik şehrine ve insanlarına ait olan kaynakları bu kirli beklentiler uğruna harcamışlardır"

Subaşı, açıklamasının devamında, "Bununla birlikte işe alınan personellerden bazılarının işe dahi gelmediği fakat maaşlarını almaya devam ettikleri, çalıştırıldıkları birime dair uzmanlığı olmayan onlarca kişinin işe başlatıldığı tespit edilmiştir. Görevi devraldığımızda karşılaştığımız bu üzücü tablonun sorumlularına gelecek olursak, kişisel hırsları ve siyasi beklentileri uğruna bilerek veya bilmeyerek sorumsuz ve basiretsiz bir yönetim anlayışı benimsemiş, Bilecik şehrine ve insanlarına ait olan kaynakları bu kirli beklentiler uğruna harcamışlardır. Daha da üzücü olanı ise yalnızca iş bulma kaygısı ile hareket eden onlarca vatandaşımızın gururuyla oynanmıştır. Bu sorumsuz idarecileri ve onlara ortaklık edenleri Bilecik halkının vicdanına havale ediyoruz. Gelinen bu süreçte öncelikle şehrimizin ve Bilecik Belediyesi'nin düşürüldüğü bu durumdan yaşadığımız üzüntüyü belirtmek istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ardından yönetime kim gelirse gelsin hukuken alınması gereken kararlar oldukça açıktır. Bu süreçte kendim oldukça hassas yaklaşarak mağdur edilen tüm vatandaşlarımız ile ayrı ayrı görüşmüş ve izlenecek yol hakkında kendilerine bilgi vermiştir. Bilecik Belediyesi olarak Bilecik halkına ve şehrimize hizmeti önceliğimiz kabul ediyor ve yukarıda bahsi geçen sorunlar hakkında gerekli tedbirleri kanun gereği ivedilikle almak zorunda olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 77 günde 139 kişi işe alındığını açıkladı - Son Dakika

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