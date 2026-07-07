Bilecik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen kombine kanal açma aracının kabulü konusu görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, parti grup sözcülerinin konuşmalarıyla başlayan toplantıda, imar konuları detaylı görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na sevk edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinden Bilecik Belediyesi'ne hibe araç

Başkan Subaşı'nın Bilecik Belediyesi çalışmaları ve projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdiği toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediye Başkanlığına hibe edilen kombine kanal açma aracının kabulü konusu görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Subaşı alınan araç ile daha kaliteli ve sağlıklı hizmet verileceğini belirterek, katkılarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında 'Ortak Hizmet Protokolü' yapılacak

Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan halk otobüsü sisteminin analiz edilmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi, ulaşım planlarının hazırlanması ve bu kapsamda gerekli bilimsel ve teknik çalışmaların yürütülmesine yönelik Ortak Hizmet Protokolü yapılması konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonrasında yapılacak protokolü imzalamak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

Akıllı kart ücretlerin yeniden belirlenecek

Toplantıda ayrıca Elektronik Ücret Toplama Sisteminde (EÜTS) uygulanan akıllı kart ücretlerin müzekkerede belirtilen Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin kararına istinaden maliyet tespiti yapılarak yeniden belirlenmesi konusunun görüşüldü. - BİLECİK