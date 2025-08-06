Bilecik'e Yeni Müftü Yardımcısı Atandı - Son Dakika
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Bilecik'e Yeni Müftü Yardımcısı Atandı

Bilecik\'e Yeni Müftü Yardımcısı Atandı
06.08.2025 11:38
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Dr. Adem Özsoy, Bilecik İl Müftü Yardımcılığı görevine başladı; projeler hakkında görüşüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Edirne'den Bilecik'e atanan Dr. Adem Özsoy, Bilecik İl Müftü Yardımcılığı görevine başladı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, Dr. Özsoy'u makamında kabul ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Müftü Dilek, kurum içindeki hizmetlerin daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi adına birlikte çalışacaklarını ifade ederek, Özsoy'a yeni görevinde başarılar diledi. Ayrıca müftülük görevlerinin sorumluluk ve hassasiyet gerektirdiğine dikkat çeken Dilek, sahadaki hizmetlerde tecrübenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ziyarette, Bilecik genelinde yürütülen dini eğitim faaliyetleri, cami hizmetleri ve toplumla buluşma programlarının geliştirilmesi adına yapılabilecek ortak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Dr. Adem Özsoy ise Bilecik'te görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, halkın dini ihtiyaçlarına en doğru ve samimi şekilde cevap verebilmek için özveriyle çalışacağını ifade etti. Yeni dönemde özellikle gençlik çalışmaları, aile rehberliği ve manevi danışmanlık hizmetlerine öncelik vereceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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