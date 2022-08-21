Osmaneli polisinden motosiklet denetimi

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Kamu güvenliği ve trafik yönünden tehlike oluşturan motosikletlerin tespit edilmesi, açıktan hırsızlık ve motosiklet ve akülü bisiklet hırsızlığı olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce motosikletler ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim yapıldı. Yaz dönemi içerisinde yapılan motosiklet denetimlerinde 54 motosiklete toplamda 85 bin iki yüz elli iki Türk lirası para cezası kesilmiş olup, 13 motor trafikten men edildi.

Kamu ve Trafik güvenliğini tehlikeye sokan motosikletler ve şarjlı bisikletlerin tespiti ve hırsızlık olaylarının gerçekleşmeden önüne geçilmesi amacıyla İlçenin farklı bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda motosiklette kask kullanımının önemi hakkında sürücüleri uyaran ekipler, plakasız ve kasksız motosiklet kullananlara cezai işlem uyguladı. - BİLECİK