Bilecik\'in Robotik Başarısı

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden büyük başarı geldi.

Kayseri'de düzenlenen 17. Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması tamamlandı. Kayseri'de gerçekleştirilen 17. Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması, yoğun katılım ve yüksek rekabet seviyesinde başarıyla tamamlandı. Yarışmada toplam 3 bin 905 robot ve 10 bin 509 öğrenci yer aldı. Mini Sumo kategorisinde ise 780 robot mücadele etti. Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi, organizasyona iki takımla katılım sağladı. Kayı Kartalları Takımı, yarışmada ilk 70 içinde yer alarak önemli bir derece elde etti. Kara Keçiler Takımı, Mini Sumo kategorisinde Türkiye birinciliğini kazandı. Birincilik kazanan Kara Keçiler Takımı'nın danışman öğretmeni Burak Haçat, öğrencileri ise Özkan Burak Özer ve Yusuf Kökçü oldu. Kayı Kartalları Takımı'nın danışmanı Müdür Yardımcısı Zekeriya Orhan, öğrencileri ise Alperen Akdağ ve Yunus Emre Durgut olarak yarışmada yer aldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bu önemli başarı, Bilecik'in bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlarken, gençlerin robotik ve mühendislik konularında gösterdiği azmin de bir göstergesi oldu. - BİLECİK