Bilecik'te Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

(BİLECİK) - Bilecik'te Hıdırellez şenlikleri düzenlendi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Hıdırellez demek bereket demek. Bereket sadece topraktan gelen bir şey değil paylaşmak da berekettir. Birlikte olmak, yardımlaşmak da berekettir" dedi.

Bilecik Belediyesi organizasyonunda çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde baharın gelişini, binlerce kişi aynı ortamda kutladı.

"5 Kültür 1 Şehir" sloganıyla hazırlanan Hıdırellez Şenliğinde, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Hıdırellez ateşini yakarak, vatandaşların Hıdırellez coşkusunu paylaştı.

Vatandaşları şenlik alanında selamlayan Başkan Subaşı, oyun alanında keyifli vakit geçiren çocuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sivil toplum kuruluşu ve ildeki dernek temsilcileri tarafından stantların açıldığı şenliklerde vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Şenliklerde, çocuklar arasında çuvalla koşma, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları yapıldı, birinci olan çocuklara Bilecik Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi, dereceye girenler, aileleriyle Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal tesislerinde ücretsiz kahvaltı hakkı kazandı.

Birlik beraberlik mesajı verildi

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye başkan yardımcıları belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı şenliklerde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada birlik ve beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Hıdırellez demek bereket demek. Bereket sadece topraktan gelen bir şey değil paylaşmak da berekettir. Birlikte olmak, yardımlaşmak da berekettir. Bilecik'imiz her şehir ve kültürden insanı barındırıyor. Hep birlikte bu kültürü dayanışarak, yaşatmak zorundayız. Ben de Bulgaristan göçmeni bir kardeşinizim. Bu ilin kültürüyle büyüdük" ifadelerini kullandı.