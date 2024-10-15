Bilecik\'te Marul Fidesi Dağıtımı

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde çiftçilere 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımının gerçekleştirilecek.

Bilecik'te 'Marmaranın Küçük Antalya'sı' diye tabir edilen Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındıran Sakarya Vadisi'nde yılda 45 milyon kök marul hasadı yapılıyor. Bu verimi ve hasadı daha artırmak adına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölpazarı bağlı Küçükyenice Köyü'nde başlayacak olan 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımının gerçekleştirilecek. Ardından diğer köylerde de dağıtımı gerçekleştirilecek olan marul fidesinde hedef Türkiye pazarının 5'te 1'ine sahip olmak. - BİLECİK