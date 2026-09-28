Bilecik\'te özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri bakım merkezinin kahvaltısında buluştu

Bilecik'te özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri kahvaltıda buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından kuruluşun hizmetlerinden yararlanan özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Programda aileler bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet etti, keyifli vakit geçirerek güzel anılar paylaştı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Ailelerimizin bir araya geldiği programda, samimi bir ortamda keyifli vakit geçirilerek güzel anılar paylaşıldı" dedi.