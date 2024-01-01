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Bilecik'te Yılbaşı Denetimleri

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Jandarma ve Emniyet ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında sabahın ilk ışıklarına kadar denetim yaptı. Yılbaşı gecesi yapılan denetimlerde 72 araç ve 85 kişi sorgulandı, sürücülere alkol kontrolü yapıldı. Jandarma ve polis ekipleri, denetimler sırasında vatandaşlara lokum ve çikolata ikram etti.

Bilecik\'te Yılbaşı Denetimleri
01.01.2024 - 12:08,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında sabahın ilk ışıklarına kadar denetim yaptı.

İlçede çeşitli noktalarda vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girebilmeleri için denetimler gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri yılbaşı gecesi 72 araç, 85 kişinin sorgusu ve sürücülere alkol kontrolü yaptı. Denetimlere Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan da katılırken jandarma ve polis ekipleri denetim yaptıkları araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutlarken vatandaşlara lokum ve çikolata ikram etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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