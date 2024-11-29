Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Eğitim Tesisini İnceledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Eğitim Tesisini İnceledi

Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Eğitim Tesisini İnceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İnhisar'da temeli atılan yeni okul binasında eğitim koşullarını ve gelişmeleri değerlendirerek öğrencilere ve öğretmenlere destek mesajı verdi.

29.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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BİLECİK (İHA) – Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2023 yılı Kasım ayında temeli atılan, 8 sınıf oluşan İnhisar Atatürk İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin ve beraberinde İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan'la ilçede yeni yapılan okulu gezdi. Öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, sınıfta akıllı tahta üzerinden ders anlattı. Vali Şefik Aygöl, eğitim-öğretim hayatına kazandırılan yeni okul binasında incelemelerde bulunarak öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aygöl, okuldaki modern eğitim koşulları ve öğrencilerin gelişimiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

"Her alanda daha iyi bir eğitim sunmaya kararlıyız"

Vali Aygöl, "Geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen gençlerimiz için her alanda daha iyi bir eğitim sunmaya kararlıyız. Bu yeni okulumuz, sadece öğrencilerimize değil, öğretmenlerimize, velilerimize ve İnhisar ilçesine de büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Aygöl, yeni okul binasının, İnhisar ilçesindeki eğitim kalitesini artırmak ve gençlerimizin daha iyi bir gelecek için yetişmesini sağlamak adına önemli bir adım olduğu söyledi.

Daha sonra Vali Aygöl, İnhisar Atatürk İlk ve Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerine ve eğitim camiasına hayırlı olsun dileklerini diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Eğitim Tesisini İnceledi - Son Dakika

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