Bingöl\'de Jeotermal Protesto

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde jeotermal kaynak arama çalışmaları protesto edildi. Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu öncülüğünde yüzlerce kişinin katıldığı eylemde, bölgede yargı süreci devam ederken projenin hayata geçirilmek istendiği savunularak çalışmaların durdurulması çağrısı yapıldı.

Kaynarpınar köyünde bir araya gelen köylüler, çevreciler ve bölgedeki çevre örgütleri üyeleri, jeotermal kaynak arama çalışmalarına karşı protesto yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşün ardından düzenlenen basın açıklamasında, Peri Vadisi'nin doğal yapısının korunması gerektiği belirtildi.

TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Canfidal Boldaş, bölgede planlanan projeleri incelediklerini belirterek, mevcut projelerde doğrudan jeotermal enerji santraline ilişkin bir verinin bulunmadığını söyledi. Kaynakların sera veya turizm tesislerinde kullanılmasının planlandığını belirten Boldaş, arama çalışmaları sonucunda JES kurulmasının da gündeme gelebileceğine dikkati çekti.

Şirketin iş makineleri ve ekipmanlarının geçtiğimiz günlerde köye geldiğini belirten Boldaş, köylülerin tepkisi üzerine araçların geri dönmek zorunda kaldığını, daha sonra ise çalışmaların kolluk kuvvetleri eşliğinde sürdürülmek istendiğini söyledi. Boldaş, "Burada kolluk kuvvetlerinin ve kamu gücünün halka karşı şirketi değil, şirkete karşı halkı savunmasını beklerdik. Çünkü burada halkın haklı bir sitemi, haklı bir itirazı ve haklı bir mücadelesi var" dedi.

"YARGI SÜRECİ SONLANINCAYA KADAR İŞ MAKİNELERİ KÖYDEN ÇIKARILMALI"

Konuya ilişkin yargı sürecinin sürdüğünü ifade eden Boldaş, yargı süreci tamamlanmadan şirketin faaliyet yürütmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Proje alanının köyün yaşam alanlarına, tarım arazilerine ve ahırlara yakın olduğunu belirten Boldaş, çalışmaların hava, su ve toprak kirliliği açısından risk oluşturabileceğini savundu. Boldaş, "Burada kamu gücünün yapması gereken, köyü ablukaya alıp köylülere karşı şirketi savunmak değil; yargı süreci sonlanıncaya kadar halkın haklı itirazlarına kulak vererek şirkete ait teçhizatları ve iş makinelerini köy dışına çıkarmaktır. Biz bunu bekliyoruz" dedi.

"YARGI SÜRECİ DEVAM EDERKEN FAALİYETLER SÜRDÜRÜLMEMELİ"

Eylemde konuşan avukat Kübra Sudan da yaklaşık bir yıldır devam eden davanın henüz sonuçlanmadığını belirtti. Keşif kararı verildiğini ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın henüz dosyada açıklanmadığını belirten Sudan, "Yargılama devam ederken şirketin buraya gelip faaliyetlerine devam etmesi, köylüye yönelik bir kışkırtma ve güç gösterisi haline gelmiştir. Yapılan bu müdahalelerin de hukuka uygun olmadığını söylemek istiyoruz" diye konuştu.

Varto Ekoloji Platformu Sözcüsü Çayan Dursun ise, "Artık sözün bittiği ve mücadelenin başladığı noktadayız. Uluslararası firmalar yasa tanımıyor. Geri dönülemez bir noktadayız. ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Kaybedersek bu topraklarda yaşama şansımız kalmayacak" dedi.

"YIKIM VE TALAN TEHDİDİ"

Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu Başkanı Ekrem Alan ise JES ve jeotermal enerji sondaj projeleriyle bölgenin yıkım ve talan tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Jeotermal kaynakların yeraltından çıkarılması sırasında su, gaz, ağır metaller ve kimyasal bileşiklerin ortaya çıkabileceğini belirten Alan, bunların çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi.

Ayrıca Alan, Peri Vadisi'nin doğal yapısının korunması gerektiğini belirterek, bölgedeki enerji çalışmalarına karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.