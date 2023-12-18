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Bitez sahilinde kıyı işgali sona eriyor - Son Dakika
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Bitez sahilinde kıyı işgali sona eriyor

Bodrum Belediye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle Bitez sahilinde kıyı işgaline sebep olan ahşap platform sökülüyor. Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesi için tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bitez sahilinde kıyı işgali sona eriyor
18.12.2023 - 00:26,
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Bodrum Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu, Bitez sahilde kıyı işgaline sebep olan ahşap platform sökülüyor.

Bodrum Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu, Bitez sahilde kıyı işgaline sebep olan ahşap platform sökülüyor. Bitez sahilinde yaşanan işgal ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen ve konu ile ilgili tespitlerde bulunan zabıta ekipleri, sahile platform kuran işletme hakkında tutanak tuttu. Zabıta ekipleri, işgalin yerinde incelenmesine yönelik tespitlerini Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Bitez sahilinde bulunan kıyı işgalinin ortadan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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Zabıta, Bodrum, Son Dakika

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