Bitlis Aydınlar Beldesinde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Aydınlar Belediyesi tarafından Hz Ömer Cami'sinde düzenlenen programa Adilcevaz İlçe Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Çokyaman, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı İsmail Demir, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısından dolayı buruk bir bayram yaşadıklarını ifade etti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün ise yaptıkları konuşmalarında davete icabet eden herkese teşekkür ederek, bayramlarını kutladılar. - BİTLİS