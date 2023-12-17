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Bitlis'te Gençlik Merkezi öğrencileri 'Milli Projeler' temalı boyama kitabı çizdi - Son Dakika
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Bitlis'te Gençlik Merkezi öğrencileri 'Milli Projeler' temalı boyama kitabı çizdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri, 'Milli Projeler' temalı bir boyama kitabı çizdi. Kitap, Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından basıldı ve dezavantajlı öğrencilere dağıtıldı.

Bitlis\'te Gençlik Merkezi öğrencileri \'Milli Projeler\' temalı boyama kitabı çizdi
17.12.2023 - 15:19,
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi resim kursu öğrencileri "Milli Projeler" temalı boyama kitabını çizdi.

Tatvan Gençlik Merkezinde her yıl yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. Resim kursu öğrencilerinin oluşturduğu "Milli Projeler" temalı boyama kitabı, Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından basıldı. Resim kursu öğrencilerinin Türkiye'nin önemli projelerini çizdiği "Milli Projeler" boyama kitabı, basıldıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan Gençlik Merkezi gönüllülerince dezavantajlı öğrencilere dağıtılıyor.

Boyama kitabını dezavantajlı öğrencilere dağıttıklarını söyleyen Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, "Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'in talimatıyla öğrencilerimizin çizmiş olduğu resimleri proje dahilinde boyama kitabı olarak gerçekleştirmeyi düşündük. Tatvan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ortaklaşa boyama kitabını bastık. Öğrencilerimizin çabalarıyla boyama kitabının içerisinde bulunan resimleri çizdiler, bizlerde bunları kitap haline getirdik. Bu kitapları İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte Tatvan ilçemize bağlı 17 köy okulunu gezerek ve ilçe merkezinde bulunan anaokulu ve ilkokulu öğrencilerine dağıttık. İnşallah seneye kaymakamımızın da desteğiyle boyama kitabımızı tekrar bastıracağız" dedi.

Seneye yeni bir boyama kitabı hazırlığını yaptıklarını dile getiren resim öğretmeni Ömer Faruk Üzel, "Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar'ın koordinesinde Tatvan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa çalışmasıyla öğrencilerimle beraber bu boyama kitabının tasarımını hazırladık. Tatvan Kaymakamımız Remzi Demir'in destekleriyle bu kitabı bastık. Bastığımız bu kitabı, dezavantajlı öğrencilere dağıttık. Seneye İnşallah daha iyi ve yeni bir kitapla devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Gençlik, Tatvan, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Gençlik Merkezi öğrencileri 'Milli Projeler' temalı boyama kitabı çizdi - Son Dakika
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