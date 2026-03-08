Bitlis\'te Otobüs Tıra Çarptı: 8 Yaralı

Bitlis-Baykan karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.

Kaza, Bitlis Merkez'e bağlı Döşkaya Köyü mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsünün, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37) isimli 8 kişi hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS