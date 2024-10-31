Bitlis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bitlis'te 2 aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kamyonet ile tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Van'ın Erciş ilçesi karayolunun 32.'nci kilometresinde meydana geldi. L.B. yönetiminde 63 ADSN 907 plakalı tır ile R.A. yönetimindeki 34 BBP 229 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan E.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın güvenlik aldığı kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.