BM'den Gazze için ateşkes kararı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'de ateşkes ve insani yardım talepleri içeren karar tasarısının kabul edilmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ala, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve sınırlardan insani yardımların geçişine izin verilmesini talep eden karar tasarısının 149 ülkenin oyuyla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası toplumun Filistin halkının yaşadığı insani trajediye kayıtsız kalmadığını ve acil bir ateşkes ile insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının gerekliliği konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğunu açıkça göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

"Bu karar, İsrail'in orantısız güç kullanımının uluslararası kamuoyu nezdinde mahkum edildiğinin açık göstergesidir"

Karar ile birlikte İsrail'in orantısız güç kullandığının uluslararası kamuoyunda görüldüğüne dikkati çeken Ala, "Türkiye olarak bu iradeyi başından beri en güçlü şekilde destekliyor, insani değerler ve uluslararası hukuk temelinde atılan her adımı kıymetli buluyoruz. Bu karar, İsrail'in orantısız güç kullanımının ve sivillere yönelik soykırım siyasetinin uluslararası kamuoyu nezdinde mahkum edildiğinin açık göstergesidir. Türkiye olarak, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da aktif rol oynamaya, diplomatik girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Uluslararası toplumun bu güçlü mesajının sahada da bir an önce karşılık bulmasını, ateşkesin derhal hayata geçirilmesini ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz ulaşmasını temenni ediyor ve konunun takipçisi olacağımızı yineliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA