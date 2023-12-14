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Bodrum Belediyesi 60 Parkın Açılışını Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi 60 Parkın Açılışını Gerçekleştiriyor

Bodrum Belediyesi, 2019 ile 2023 yılları arası yapımı tamamlanan toplam 60 parkın açılışını gerçekleştiriyor. Halkın talepleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal donatı alanları, oyun parklarına ve spor alanlarına ağırlık veren Belediye ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeye kazandırılan yeni park alanlarının yanında 8 yeni basketbol sahası, 1 yeni voleybol sahası ve 2 futbol sahasının yapımını da gerçekleştirdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm halkı açılışa davet etti.

Bodrum Belediyesi 60 Parkın Açılışını Gerçekleştiriyor
14.12.2023 - 20:00,  Güncelleme: 20:02
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Bodrum Belediyesi, 2019 ile 2023 yılları arası yapımı tamamlanan toplam 60 parkın açılışını gerçekleştiriyor. 16 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00'de Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Gümüşlük Caddesi'nde bulunan parkta gerçekleşecek olan programda, belediye tarafından ilçeye kazandırılan 60 yeni parkın toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Halkın talepleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal donatı alanları, oyun parklarına ve spor alanlarına ağırlık veren Belediye ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeye kazandırılan yeni park alanlarının yanında 8 yeni basketbol sahası, 1 yeni voleybol sahası ve 2 futbol sahasının yapımını da gerçekleştirdi.

Belediye ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu, 4 yılda 60 yeni park yapıldığını ve 115 park ile 12 basketbol sahasının da yenilendiğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bodrum Belediyesi olarak kentimizdeki sosyal donatı alanlarının çoğalmasına özen gösteriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerle de kent yaşayanlarına güvenle kullanabileceği park ve spor alanları kazandırıyoruz. Bu kapsamda 16 Aralık Cumartesi günü, yapımını tamamladığımız parkları eş zamanlı olarak açıyoruz. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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