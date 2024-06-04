Bodrum'da İnşaat Yasakları Denetlendi - Son Dakika
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Bodrum'da İnşaat Yasakları Denetlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarıyla ilgili yapılan 236 denetimde özel izinle faaliyetine devam eden bazı şantiyeler tespit edildi. Bodrum Belediyesi ekipleri toplamda 436 inşaatı denetlerken, 120 adet Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapıldı ve 21 tanesine para cezası verildi.

04.06.2024 16:23
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasakları ile ilgili 236 denetim yapıldı. Bazı şantiyelerde ise özel izinle faaliyet devam ediyor.

Turizm bölgelerinde her yıl 15 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan inşaat yasakları kapsamında inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yapılamayacak. Sadece çevreye rahatsızlık verilmeyecek şekilde ince işler ve tadilatlar yapılabilecek.

Bodrum Belediyesi ekiplerince yasaklarla ilgili toplam 436 inşaatı denetledi. 120 adet Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılırken 21 tanesine encümen kararıyla para cezası verildi. Toplamda Kabahatler Kanunu'ndan 246 bin 240 TL, encümen kararıyla 43 bin 092 TL para cezasının verildiği öğrenildi.

Öte yandan ilçedeki birçok firma ise özel izin alarak inşaat sürelerini 14 Haziran'a kadar uzattığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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