Bodrum\'da Yılbaşı Denizi

Yerel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2025'in ilk günü denize giren vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle 19 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve 22 derece olan deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen bir grup vatandaş, yeni yıla denizde "merhaba" dedi.

Türkiye'nin pek çok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Bodrum'daki yaz havasını andıran görüntüler, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Denize girenlerin keyifli anları, görenleri adeta kıskandırdı. Tatilciler ve Bodrum sakinleri, yeni yılın ilk gününde güzel havayı değerlendirmenin mutluluğunu yaşadı. - MUĞLA