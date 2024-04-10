Boğaziçi (Hışır) Köyü Sakinleri Bayramda Kahvaltıda Buluştu

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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Boğaziçi (Hışır) köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu bayramda da kahvaltıda buluştu

İlçeye bağlı Boğaziçi (Hışır) köyünde geçmişten günümüze gelen gelenek devam ederek yeni nesillerce yaşatılıyor. Köy muhtarlığınca her bayram düzenli olarak organize edilen ve köy sakinleri tarafından finanse edilen bayram kahvaltısı bu bayram da gerçekleştirildi. Bayram namazının ardından hep birlikte kahvaltı ediliyor, kahvaltının ve edilen duanın ardından hep birlikte bayramlaşma gerçekleşiyor.

Köy muhtarlığından yapılan açıklamada, "Her sene olduğu gibi bu senede çok şükür bayram kahvaltımızı yapıp bayramlaştık, daha önceki senelerde pandemiden dolayı ara vermiştik tekrardan Bismillah diyerek tüm Köy sakinlerini bir araya getirerek bayramlaşmamızı gerçekleştirdik, emeği geçen herkeze teşekkür ederiz, Allah hayırlarını kabul eylesin" ifadelerini kullandı. - ÇORUM