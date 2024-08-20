Boğazköy Barajı\'nda Su Seviyesi Düştü, Çiftçiler Tarımsal Sulama Yapamıyor

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ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tarımsal sulamanın yapıldığı Boğazköy Barajı'nda su seviyesi düştü. Çiftçilerin ürünlerini sulama yapamadığını söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Boğazköy Barajı bugün itibariyle sulamaya hizmet edememekte çünkü suyu bitmiş durumda. Kalan suyla tarımsal sulama yapabilme olanağı hemen hemen yok" dedi. Bir çiftçi, "Şu an Sungurpaşa Ovası'nın yüzde 60'a yakını susuz. Fasulyeler gitti, biberler sulanmıyor, mısırlarda su yok" diye konuştu.

Bursa'da tarımsal üretimin yapıldığı Yenişehir'de ilçenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda hidroelektrik santral ile elektrik üretiminin yapıldığı Boğazköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesi nedeniyle tarımsal sulamada sorun yaşanıyor. Boğazköy Barajı'nı ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sorunun asıl sebebinin enerji santrali için kontrolsüz su kullanımı olduğu dile getirdi.

"Boğazköy barajı hizmet veremiyor"

Sarıbal, şöyle konuştu:

"Yenişehir'in tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Boğazköy Barajı'nın içindeyiz. Burası sulama barajı ama aynı zamanda hidroelektrik santrali olan, sudan enerji üreten bir gölet. Bugün 20 Ağustos, tarlalarımızda biber, mısır, domates ve birçok sebze meyve var. Boğazköy Barajı bugün itibariyle sulamaya hizmet edememekte çünkü suyu bitmiş durumda. Kalan suyla tarımsal sulama yapabilme olanağı hemen hemen yok. Peki bu hale niçin geldik? Neden mevsimin tam ortasında, en kurak ayda barajın suyu bitti? Birincisi; enerji için kullanılan su miktarı ve zamanı gerçekten takip edildi mi, doğru zamanda doğru biçimde kullanıldı mı? Yani enerji için kullanılacak su miktarı gerçekten hak edildiği kadar mı yapıldı, yoksa daha fazla mı gitti, bunu bilmiyoruz. Bu cevaplanması gereken bir soru. Bunu da ancak DSİ ve şirket yetkililerinin cevaplaması lazım. İkincisi, suyu götürdüğünüz yerde eğer üretim planlaması yapmazsanız, küresel ısınma ve iklim değişikliği, yani kuraklığın aşağı yukarı belli olduğu bir tarihsel dönemde, meteorolojinin, bilim insanlarının yıllardır söylediği iklim krizi meselesini eğer risk planlaması yapmadan hayata geçirirseniz en büyük yanlış bu olur. Üçüncüsü, şu anda ilçe örgütümüzle beraberiz. Buraya dolu zamanında gelmiştik, birkaç gün önce biber fiyatlarındaki düşüklükle geldik. Bundan bir ay önce sinyal veren kuraklık bugün hayata geçti. CHP Yenişehir İlçe Örgütü bütün birimleriyle günlerdir bu konuda duyarlı bir şekilde her türlü bilgisi ve yaşananları aktarıyorlar.

"Çiftçi kaderine terk edilmiş"

Üretim ve su yönetim planı yapılmalı. Var mı; yok. Çiftçi bilgilendirilse bile zamansız ve amacının dışında kullanılmaya sevk ediyor suyu. Bunlar bir plan dahilinde olmalı. Kışın eğitimler yapılmalı. Çiftçinin fazla su kullanımı varsa buna engel olunmalı. Bunun için çiftçiye su ihtiyacının ne olduğu anlatılmalı. Ziraat odaları, ilçe tarım müdürlükleri, DSİ yani her şey var ama çiftçi kaderine terk edilmiş, bugün kuraklıkla baş başa. Hatalar zinciri üst üste geldi. Bugün Boğazköy Barajı'nda su yok. Çiftçi tarlasında perişan. Biber, mısır, birçok ürün üretimde ve su bekliyor ama Boğazköy Barajı'nda su yok. Bundan sonraki sürecin doğru yönetilmesi için buradayız çünkü tarım bir milli servettir. Devletimizin ve halkımızın temel dinamiğidir. Su yönetimi, planlaması, doğru üretim modeli, doğru ürünler ve elbette denetleme yapılmalı. Elektrik santralinin kullandığı sudan çiftçinin kullandığı suya, tarlada kullanılan miktar ve modelden ektiği ürünün su ihtiyacına kadar her şey planlanmalı ve hayata geçirilmeli. Kim yapacak bunu? Bakanlık yetkilileri ortak kuruluşlarıyla yapacak. Yoksa 'su bitti ne yapalım' diyerek bu iş yönetilemez. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere bütün yetkilileri göreve çağırıyoruz."

Tarımsal sulamada yaşanan soruna dair konuşan bir çiftçi ise, "Şu an Sungurpaşa Ovası'nın yüzde 60'a yakını susuz. Fasulyeler gitti, biberler sulanmıyor, mısırlarda su yok. Sayaçları açmıyorlar, su gelmiyor, basınç yok. Kartı okuttuğumuzda sayacı açmıyor. Sulama borularını balıklar tıkıyor artık. O kadar berbat bir hale geldi" dedi.