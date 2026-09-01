Bolu'da 2026-2027 Adli Yılı Atatürk Anıtı'nda Törenle Başladı: Adalet Vurgusu Yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da 2026-2027 Adli Yılı Atatürk Anıtı'nda Törenle Başladı: Adalet Vurgusu Yapıldı

Bolu\'da 2026-2027 Adli Yılı Atatürk Anıtı\'nda Törenle Başladı: Adalet Vurgusu Yapıldı
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Bolu'da 2026-2027 adli yılı, Anıtpark'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, avukatlarla birlikte çelenk sunarak yeni adli yılın adalet arayan tüm yurttaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bolu'da 2026-2027 Adli Yılı, Anıtpark'ta düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, yeni adli yılın adalet arayan tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Bolu Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut ve baroya bağlı çok sayıda avukat katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Adalet arayan bütün yurttaşlarımıza hayırlı olsun"

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Bolu Barosu Başkanı Sinan Barut, kürsüden meslektaşlarına ve basın mensuplarına seslendi. Barut, konuşmasında adaletin önemine vurgu yaparak, "Bolu Barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2026-2027 adli yılın ülkemize, milletimize, yargı camiamıza ve her şeyden önemlisi adalet arayan bütün yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni adli yıl açılış programı, yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da 2026-2027 Adli Yılı Atatürk Anıtı'nda Törenle Başladı: Adalet Vurgusu Yapıldı - Son Dakika

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