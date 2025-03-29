Bolu'da Bayram Trafiği Yoğun - Son Dakika
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Bolu'da Bayram Trafiği Yoğun

Bolu\'da Bayram Trafiği Yoğun

TEM Otoyolu'nda Bayram tatili nedeniyle araç yoğunluğu artarak devam ediyor, tedbirler alındı.

29.03.2025 10:12
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar, memleketlerine göç ediyor. Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampaları ve Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç yoğunluğu sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Bayram tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Araç yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenliği için bugünden pazar gününe kadar TEM Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Bayram Trafiği Yoğun - Son Dakika

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