Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek

08.02.2023 23:00

Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "Mimari projelerine göre zabıta ekipleri gidecek bakacak.

Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:

"Mimari projelerine göre zabıta ekipleri gidecek bakacak. Kaç kolan var, orada bunu kontrol edecek. İş yerinde 10 kolon mu olması gerekiyor, eğer 9 kolon varsa aynı gün mühürleyeceğiz. O binayı da boşaltacağız"

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Deprem bölgesinde şunu gördüm. Binaların giriş katlarında olan bazı zincir marketler alanını genişletmek için kolonları kesmişler. Yolda gelirken bu talimatı vermek için notlarımın arasına almıştım. Mimari projelerine göre zabıta ekipleri gidecek bakacak. Kaç kolan var, orada bunu kontrol edecek. İş yerinde 10 kolon mu olması gerekiyor, eğer 9 kolon varsa aynı gün mühürleyeceğiz. O binayı da boşaltacağız" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerine gitti. Burada incelemelerde bulunan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında ekiplerden bilgiler alan Başkan Özcan, bugün kente döndü. Özcan, giriş katında iş yeri bulunan tüm binaların kontrol edileceğini, kolonların eksik çıkması halinde binaların mühürleneceğini açıkladı. Özcan, "Deprem bölgesinde şunu gördüm. Binaların giriş katlarında olan bazı zincir marketler alanını genişletmek için kolonları kesmişler. 2019 yılında bu benim aklıma gelmişti. Yeni başkan seçildiğim zaman kontrol ettirmiştim ama ondan sonra da açılanlar var. Yolda gelirken bu talimatı vermek için notlarımın arasına almıştım. Mimari projelerine göre zabıta ekipleri gidecek bakacak. Kaç kolan var, orada bunu kontrol edecek. İş yerinde 10 kolon mu olması gerekiyor, eğer 9 kolon varsa aynı gün mühürleyeceğiz. O binayı da boşaltacağız. Aynı zamanda kahvehaneleri de hızlı bir şekilde kontrol edeceğiz" dedi.

(EÖ-HFV-CC-Y)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek Bolu tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde Bolu tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Zabıta, Bolu, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:17 Altay-Göztepe maçında kaleci Ozan'ı korner direğiyle yaralayan sanık tahliye edildi
22:17 66 saat göçükte kalan gencin ilk isteği çikolata oldu
21:27 Transferin duyurusu yapılmadı! Dünyaca ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo, resmen Galatasaray'da
21:18 Ünlü oyuncu İclal Aydın'ın annesi hayatını kaybetti
20:22 Oğlu ve gelinini Rize'ye getirmek için deprem bölgesine giden baba Sivas'taki kazada hayatını kaybetti
20:32 Malatyalı depremzede, otobüs bileti fiyatlarına isyan etti: Kampanya adı altında fırsatçılık yapıyorlar
20:44 Enkaz altındaki 4 çocuk 66 saat sonra sağ çıkarıldı! Miniğin ilk sözleri yürekleri dağladı
21:09 Enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif ile ekiplerin konuşması duygulandırdı: Buradaki en güçlü kişi sensin
20:49 Enkaz altındaki güreşçilerden acı haber! 4 sporcu hayatını kaybetti
20:39 Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına sert tepki: Siz kimsiniz ne olduğunuzu sanıyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 23:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da binaların giriş katlarındaki iş yerleri denetlenecek, kolonlar eksik çıkarsa mühürlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement