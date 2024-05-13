Bolu'da Ulaşıma Yapılan Zam Öğrencileri Ayaklandırdı - Son Dakika
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Bolu'da Ulaşıma Yapılan Zam Öğrencileri Ayaklandırdı

Bolu\'da Ulaşıma Yapılan Zam Öğrencileri Ayaklandırdı

Bolu'da özel halk otobüsü bilet fiyatlarına yapılan yüzde 63'lük zam, üniversite öğrencilerinin tepkisine neden oldu. Yağmur altında yapılan eylemde öğrenciler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.

13.05.2024 20:23  Güncelleme: 20:36
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Bolu'da ulaşıma yapılan yüzde 63'lük zam, üniversite öğrencilerini ayaklandırdı. Yağmur altında yaptıkları eylemle zamma tepki gösteren öğrenciler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine Bolu Belediyesi Mayıs ayı 2. oturumunda özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapıldı. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamla 18 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 40 lira olarak belirlendi. Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.

Yağmur altında yürüdüler

Öğrenci biletlerine yapılan yüzde 63'lük zamma tepki gösteren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, Valilik Meydanı'nda toplandı. Kalabalık öğrenci grubu, sağanak yağış altında sloganlarla Bolu Belediyesi binasının önüne kadar yürüdü. Grup adına belediye binası önünde açıklama yapan Gazetecilik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Orçun Akyol ve Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zeynep Dinç, zamların geri alınmasını talep etti. 'Öğrenci burada başkan nerede' sloganları atan gençler, belediyeden bir yetkili ile görüşmeden alandan ayrılmayacaklarını belirtti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, öğrenciler arasından seçilen iki temsilci öğrenci ile görüştü.

2014 yılında Bolu Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinin kiralanarak özel firmalara verildiğini ifade eden Başkan Özcan, "Otobüsler bizim olsa zarar etmeyi göze alarak zam yapmayız ama maalesef halk otobüsleri zamanında özelleştirilmiş. Ben sizleri Şoförler Odası, belediye temsilcisi ve özel halk otobüslerinden yetkililerle görüştüreyim ve size zammın gerekçesini açıklasınlar. Eğer yine ikna olmazsanız ben sizinle tekrar görüşüp, gerekirse konuyu Belediye Meclisine tekrar taşımaya söz veriyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Ulaşıma Yapılan Zam Öğrencileri Ayaklandırdı - Son Dakika

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