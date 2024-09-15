Özel idare, kendi ürettiği asfaltla yol yapmaya başladı
BOLU - Bolu İl Özel İdaresi'ne ait yeni kurulan Asfalt Plenti Tesisi'nde üretilen asfaltla ilk kez yol yapımına başlandı. Ekipler tarafından bozuk olan Kartalkaya yoluna sıcak asfalt döküldü.
Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, Çaygökpınar köyündeki yeni kurulan Asfalt Plenti ve Kapalı Sistem Kırma, Eleme, Besleme ve Konkasör Tesisi'nde asfalt üretmeye başladı. Üretilen asfaltla ilk kez yol yapımına başlandı. Yıllardır bozuk olan Kartalkaya yolunda çalışmalara başlayan ekipler sıcak asfalt dökerek yolu daha konforlu hale getirdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kartalkaya yolunda yapımı devam eden 2 kilometrelik mesafeye sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Son Dakika › Yerel › Bolu'da Yerel Asfalt Üretimiyle Yol Yapımı Başladı - Son Dakika
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