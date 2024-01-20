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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 ve 2024 Programlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 ve 2024 Programlarını Değerlendirdi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 yılı program gerçekleşmeleri ve 2024 programlarının ele alındığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda, işletme şefleri tarafından sunumlar yapıldı ve sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı. Bölge Müdürü Şentürk, 2024 programlarının tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için azami gayret sarf edilmesini istedi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 ve 2024 Programlarını Değerlendirdi
20.01.2024 - 12:06,  Güncelleme: 12:12
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DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 programlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işletme şefleri 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 yılı programlarına ait sunum yaptı. Karşılıklı diyalog şeklinde geçen toplantıda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

2023 yılında yapılan çalışmalarından dolayı işletme müdürlüğü personeline teşekkür eden Şentürk 2024 yılı programlarının yılı içerisinde program aşımına mahal vermeden, tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için azami gayret sarf edilmesini istedi.

Toplantı karşılıklı iyi niyet ve başarılı bir yıl dileklerinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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