Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 ve 2024 Programlarını Değerlendirdi

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 programlarının ele alındığı değerlendirme toplantısı Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda işletme şefleri 2023 yılı program gerçekleşmeleri ile 2024 yılı programlarına ait sunum yaptı. Karşılıklı diyalog şeklinde geçen toplantıda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

2023 yılında yapılan çalışmalarından dolayı işletme müdürlüğü personeline teşekkür eden Şentürk 2024 yılı programlarının yılı içerisinde program aşımına mahal vermeden, tasarruf tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi için azami gayret sarf edilmesini istedi.

Toplantı karşılıklı iyi niyet ve başarılı bir yıl dileklerinin ardından sona erdi. - DÜZCE