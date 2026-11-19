Afyonkarahisar Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen anlamlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Dişli Beldesi ve Taşlıdere Köyü'ndeki ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı vatandaşlara evlerinde kuaför hizmeti verildi.

Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde hayata geçirilen ve geleneksel hale getirilen proje, ilçe genelinde takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Dişli Beldesi ve Taşlıdere Köyü'nde ikamet eden yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi 20 vatandaşı evlerinde ve Dişli Belediye binasında ziyaret etti.

Kamu hizmeti yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından büyük bir özen ve titizlikle gerçekleştirilen kuaför ve bakım hizmeti, vatandaşların yüzünü güldürdü. Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretlerle vatandaşlara devletin şefkatli yüzü bir kez daha gösterilirken, yalnız olmadıkları hissettirildi.

Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve vefanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiği çalışmanın, artan bir gayretle ve geleneksel bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. Projede emeği geçen kurum personelleri ile özverili çalışmalara imza atan yükümlülere teşekkür edilirken, "Sevgi ve Vefa İyileştirir" sloganıyla yürütülen bu tür sosyal projelerin önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.