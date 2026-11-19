Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla göl yollarında sathi kaplama çalışması yapılacak.

Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay ve yönetim kurulu üyeleri Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Eber Gölü'ne ulaşımda yaşanan sorunlar gündeme geldi. Dernek Başkanı Hüsnü Kalay, göle ulaşımı sağlayan yollarda yaşanan sıkıntıları dile getirerek yolların iyileştirilmesi yönündeki taleplerini Başkan Aynacı'ya iletti.

Dernek temsilcilerinin taleplerini değerlendiren Belediye Başkanı Derviş Aynacı, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte Eber Gölü yollarında sathi kaplama çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Yapılacak çalışmalarla birlikte göle ulaşımda yaşanan güçlüklerin giderilmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Aynacı, vatandaşların Eber Gölü'ne daha rahat ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.