Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'da makamını çocuğa devretti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'da makamını çocuğa devretti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan\'da makamını çocuğa devretti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan geleneğini, makamını 9 yaşındaki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencisi Hakan Efe Arıkan'a devrederek yaşattı. Arıkan, Filistin'deki çocukların savaş ortamında yaşamak zorunda kaldığını söyleyerek çocuk hakları birimi kurulmasını istedi.

23.04.2024 14:41  Güncelleme: 15:09
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan geleneğini, makamını 9 yaşındaki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencisi Hakan Efe Arıkan'a devrederek yaşattı. Makamı devralan Hakan Efe Arıkan, Filistin mesajıyla dikkat çekti. Filistin'de çocukların savaş ortamında yaşamak zorunda kaldıklarını söyleyen Arıkan, Bornova Belediyesi'nde çocuk hakları birimi kurulmasını istedi.

Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliklerine, Dünya'nın gözü önünde devam eden ve çocukların büyük dramlar yaşadığı Filistin damga vurdu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'den temsili olarak makamı devralan 9 yaşındaki Hakan Efe Arıkan, çocukların savaşın ortasında savunmasız ve çaresiz kalmasına dikkat çekti. Arıkan, "Baştan Filistin olmak üzere birçok ülkede çocuklar savaş ortamını yaşamak zorunda kalıyorlar" diyerek, "Biz Atatürk Türkiye'sinin çocukları olarak ayrıcalığımızın farkındayız" dedi.

"Çocuk hakları birimi kurulsun"

Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu öğrencisi Hakan Efe Arıkan, belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonraki ilk talimatını kendisi gibi çocukların haklarının korunması için verdi. Arıkan, "Ben bugün Bornova Belediye Başkanı olarak bu kentte yaşayan çocukların haklarını savunmak için Belediyemizde çocuk hakları birimi oluşturulmasını istiyorum ve bu yönde de gerekli birimlere talimat veriyorum" diye konuştu.

"Çocuklarımız için çalışacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 9 yaşındaki Hakan Efe Arıkan'ın hassasiyetinin herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın haklarını ve en önemlisi de geleceklerini korumak ve güvence altına almak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Başkan Eşki, "Bornova Belediyesi'nde, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek adına bütün gücümüzle çalışacağız. Çocuk hakları birimini kuracağız, kent konseyimizde bir çocuk meclisimiz olacak. Çocukların gözünden dünyayı anlayıp fikirlerini alarak, onlara daha güzel bir dünya sunmak için yeni bir Bornova inşa edeceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinde bizleri bu görevlere getiren halkımız, en çok da çocuklarımızın geleceği için ülkemizin rengini, bayrağımızın kırmızısına boyadı. Her dört gençten üçünün yurtdışına gitme hayali kurduğu ülkemizi, çocuklarımız için kaçılacak bir yer değil, mutlu hayaller kurulacak bir ülkeye çevirmek istiyoruz. Bunun için önce Bornova'da çocuklarımızın için güzel bir dünya kuracağız. Çocuklarımızın yaşamak isteyeceği, mutlu olacağı bir Güçlü Bornova'yı hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Resmi kutlamalar

Bornova'da 23 Nisan kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi çelenk sunum töreniyle başladı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi sunuldu. Törene Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yanı sıra Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki kızı Asya Eşki'nin Uğur Okulları'ndaki 23 Nisan gösterisini de eşi Beste Ekşi ile birlikte izledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'da makamını çocuğa devretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan'da makamını çocuğa devretti - Son Dakika
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