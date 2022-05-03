Bornova'nın Geleceği Birlikte Planlanıyor - Son Dakika

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, mahalle ziyaretleri ile sorunları yerinde dinliyor, yapılacak yatırımları muhtarlarla birlikte planlıyor. Yeşilova, Yunus Emre, Ümit, Naldöken ve Evka 4 Mahalleleri'nde yerinde yaptığı incelemelerle mahallelerin pazaryeri, taziye evi ve spor alanları gibi taleplerini muhtarlarla birlikte yerinde değerlendirdi.

Başkan Mustafa İduğ, Yeşilova Mahalle Muhtarı Erkan Güler, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Selahattin Özdemir, Ümit Mahalle Muhtarı Ayhan Polat, Naldöken Mahalle Muhtarı Mustafa Özgen ve Evka 4 Mahalle Muhtarı Süleyman Ferah'ı muhtarlık binalarında ziyaret etti.

Naldöken Mahallesi ziyaretinde ise Naldöken Pazarı'nda pazarcı esnafı ile bir araya gelen İduğ ilçeye yeni kazandırılacak olan ve inşaatı devam eden pazaryeri projesini de yerinde inceledi. Esnafın bu konudaki görüşlerini aldı.

"BORNOVA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarla Bornova'nın geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Başkan Mustafa İduğ, "Hizmet araçları ile ilçede yaşanan temizlik ve yol gibi sorunlara daha hızlı müdahale edebiliyoruz. Asfalt üretim tesisimiz sayesinde ilçemizde yol sorunu kalmayacak. Bornovalılardan gelen talepler doğrultusunda da park, taziye evi, spor alanları ve pazaryerleri gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Bornova için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.