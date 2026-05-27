Bosna Hersek'te Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bosna Hersek'te Kurban Bayramı Coşkusu

27.05.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müslümanlar, bayram namazı için camilerde buluştu; geçmişten günümüze komşuluk vurgulandı.

Bosna Hersek'te Müslümanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle sabahın erken saatlerinde camilerde bir araya gelerek, bayram namazını kıldı.

Bosna Hersek'in dört bir yanında Müslümanlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte cami ve mescitlerde buluştu. Başkent Saraybosna'da tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ne akın eden Müslümanlar bayram namazını eda etti. Bayram namazını, Bosna Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Efendi Kavazovic kıldırdı.

Tarihi camide bayram vesilesiyle sabah namazının ardından Kur'an tilaveti, ilahiler ve Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Dzevad Pleh tarafından verilen vaazın da dahil olduğu bir program gerçekleştirildi. İçeride yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namaz için cami avlusuna yöneldi.

Reisü'l-ulema Kavazovic, bayram hutbesinde kurban ibadetinin insanları Allah'a, anne babalarına, çocuklara, akrabalarına, dostlara ve komşulara yakınlaştırdığını söyledi.

Başkası için fedakarlık yapma iradesinin hayata güven, huzur ve sükunet kattığını vurgulayan Kavazovic, ülkedeki komşuluk kültürünün muhafaza edilmesi çağrısında bulundu. Kavazovic, "Komşuluk, bizi daima bir arada tutan, hem zorlukta hem sevinçte dayanabildiğimiz en önemli yapılardan biri olmuştur" dedi. Kavazovic, bayram günlerinin aile, komşular ve kardeşlerle huzur içinde geçirilmesini temenni etti.

Bayram namazının ardından Saraybosna sokakları ve tarihi Başçarşı, Kurban Bayramı'nın beraberinde getirdiği coşku ve sevinçle doldu. Sokaklarda Osmanlı döneminden bu yana değişmeyen "Bayram şerif mubarek olsun" ifadesiyle yayılan tebriklere, tebessüm ve kucaklaşmalar eşlik etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Bayram Namazı, Kültür, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bosna Hersek'te Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:20:54. #7.13#
SON DAKİKA: Bosna Hersek'te Kurban Bayramı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.