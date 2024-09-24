Bozdoğan\'da Fırın Denetimleri

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretildiğini temin etmek amacıyla işletmelerin temizlik standartları, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu ve ürünlerin saklama şartları incelendi. Aynı zamanda, satışa sunulan ürünlerin gramaj denetimleri yapılmış ve belirlenen standartlara uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, halk sağlığını koruma sorumluluğunun bilinciyle, vatandaşların güvenle tüketebileceği hijyenik ve sağlıklı ürünlerin üretilmesi için denetim çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN