Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu

17.04.2022 11:30
Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye girenlere madalya verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda dereceye girenlere madalya verildi.

Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve Bozüyük Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan turnuvaya 115 öğrenci katıldı. 4 kategoriden oluşan turnuvada ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerinden oluşan minikler kategorisi ile ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan küçükler kategorisinde mangala, pentago, equilibrio, q-bitz ve küre yarışları yapıldı. Ortaokul 5 ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan yıldızlar kategorisi ile ortaokul 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan gençler kategorisinde de mangala, reversi, pentago ve küre yarışları yapıldı.

Turnuva sonunda yapılan ödül törenine Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Özen Aksa Sevgili, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Veli Çelik, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu adına burada bulunduklarını belirterek, pandemiyi yavaş yavaş geride bırakırken bu tarz etkinliklerde buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Yardımcısı Fındık, "Başarı kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bozüyük Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu öncülüğünde bu tarz etkinliklerimizin sayısını arttırarak sizlerle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve tüm katılımcılara sertifika ile hediyeleri takdim edildi. Başkan Yardımcısı Fındık ve Kent Konseyi Başkanı Oydu, turnuvanın hazırlanmasında yoğun gayret gösteren Akıl ve Zeka Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay'a plaket takdiminde bulundu. - BİLECİK

Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu
Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu

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Kent Konseyi, Bilecik, gençlik, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika


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