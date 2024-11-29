Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, Kaymakamlarla Bir Araya Geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kaymakamı Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Rümeysa Görentaş ile bir araya geldi.
Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Kaymakam Adem Öztürk ve Kaymakam Refiki Rümeysa Görentaş, Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK
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