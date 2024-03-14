Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'ni ziyaret etti

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Bakkalcıoğlu, beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem belediye meclis ve il genel meclis üyesi adayları ile birlikte gerçekleştirdiği dernek ziyaretine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Bakkalcıoğlu, büyük bir coşku ile karşılandı.

Dernek Başkanı Abdül Ekinay'ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Bakkalcıoğlu, "Çok büyük bir park yapacaktık, Bozüyük'e akciğer olacaktı. Tarım Bakanlığı engellediği için tarım alanından çıkarmadığı için yapamadık" dedi.

Bozpark ile ilgili detaylı bilgi veren Başkan Bakkalcıoğlu, yapmak istediği diğer projeler ile yaptığı projelerden bahsederek; Yeşilkent köprüsü bağlantı yolunu açtıklarını, BOZTRAM Nostaljik Tramvay projesini hastaneye ulaştıracaklarını anlattı. Yeni dönemin en önemli projelerinden birisinin de TCDD üst geçit yapımı olacağını anlatan Bakkalcıoğlu, yeni küçük sanayi merkezi, bin kişilik Kongre Merkezi ve kreşlerin mahallelere yaygınlaştırılması gibi projeleri hakkında bilgi verdi.

Sohbet ortamında devam eden ziyarette Bakkalcıoğlu, dernek üyelerinin taleplerini dinleyerek sorularını yanıtladı.