Bozüyük Belediye Başkanı öğrencilerle deprem bilinci üzerine görüştü

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kumral Abdal Anadolu Lisesi Afete Hazırlık Kulübü öğrencileri ve kulüp çalışmalarından sorumlu öğretmenleri Ahmet Arın ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenleri Ahmet Arın, bir süre görüşerek sohbet etti. Öğrenciler Başkan Bakkalcıoğlu'na Bozüyük ilçesinde yaşayan vatandaşlarda deprem bilinci ve depreme karşı farkındalık oluşturmak, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar konusunda bilinçlendirmek amacıyla hazırladıkları 'Deprem Bilinci Oluşturma Projesi' hakkında bilgi verdiler ve fikir alışverişinde bulundular. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencileri hazırladıkları projeleri nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK