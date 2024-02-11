Bozüyük Belediye Başkanı THM Korosu ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı THM Korosu ile Görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı THM Korosu ile Görüştü

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, THM Korosu yöneticileri ile bir araya geldi ve konser programı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

11.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği (THM) Korosu'nun Şefi Mehmet Uysal ve koro başkanları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi THM Korosu yöneticileri, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette Mart ayında yapılması planlanan ve çeşitli yörelere ait türkülerden oluşacak 'Diyardan Diyara' adlı konser programı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Bakkalcıoğlu görüşmenin sonunda misafirlerine ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Uysal, Bozüyük, Sanat, Kültür, Belediye, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı THM Korosu ile Görüştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:15:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı THM Korosu ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement